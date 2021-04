NEW YORK — “Considerando che le mutazioni virali si accumulano nel tempo, è fondamentale vaccinare il più rapidamente possibile per limitare questa possibilità”. E’ un invito a impegnarsi e viaggiare rapidi sulle campagne di immunizzazione quello di Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) degli statunitensi National Institutes of Health (Nih).