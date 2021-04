Covid, Zullo: “L’odissea dei malati oncologici… ma nessuno si vergogna”

BARI - “Facciamo nostra la denuncia - via Facebook - di una donna che racconta il dramma degli ammalati oncologici, per dar più forza alla sua denuncia, vista la sua richiesta di ‘mostrare questo post a chi si dovrebbe vergognare’". Così in una nota il capogruppo regionale FdI“Questa la storia comune a tante altre: ‘1) Rimandata a dopo il vaccino tac addome e torace di controllo per carcinoma al colon operato a luglio 2020; 2) rimandata a dopo il vaccino colonscopia di controllo per carcinoma al colon; 3) rimandata a dopo il vaccino visita cardiologica; 4) rimandati a dopo il vaccino esami ematologici comprensivi di screening marcatori tumorali; 6) rimandata a dopo il vaccino indagine genetica; 5) rimandate a dopo il vaccino visite specialistiche.’".“Abbiamo raccolto il suo appello e lo giriamo al presidente Michele Emiliano e all’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco… nella consapevolezza che non solo non si vergogneranno, ma peggio: lo ignoreranno”, conclude Zullo.