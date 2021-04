Dati vaccinazioni, Amati: “Disponibili 148.490 dosi. Martedì 13 aprile somministrate 3.109 dosi in meno rispetto a lunedì"

BARI - “Ieri, martedì 13 aprile, sono state somministrate 3.109 dosi in meno rispetto al giorno precedente, lunedì 12 aprile, cioè 23.323 contro 26.432. Complessivamente, su 970.745 dosi consegnate ne risultano somministrate 822.255, con una disponibilità residua di 148.490 dosi. Si cala rispetto a lunedì, ma c’è bisogno di una terapia d’urto nell’organizzazione, con i centri vaccinali più grandi aperti h12 e uno per provincia, il più grande, aperto h24.”. Lo comunica il presidente della Commissione Bilancio e Programmazione,, sulla base dei dati registrati dal Ministero della Salute sino alle ore 6:06 di oggi.“Nel dettaglio - prosegue Amati -. Vaccino Moderna: su 77.300 dosi consegnate, ne risultano somministrate 57.286. Restano dunque disponibili 20.014 dosi. Ciò vuol dire che martedì 13 aprile sono state somministrate 1.821 dosi, quindi 42 dosi in meno rispetto a lunedì 12 aprile. Vaccino Pfizer/Biontech: su 615.145 dosi consegnate, ne risultano somministrate 596.983. Restano dunque disponibili 18.162 dosi. Ciò vuol dire che martedì 13 aprile sono state somministrate 10.660 dosi, quindi 2.718 dosi in meno rispetto a lunedì 12 aprile. Vaccino AstraZeneca: su 278.300 dosi consegnate, ne risultano somministrate 167.446. Restano, dunque, disponibili 110.854 dosi. Ciò vuol dire che martedì 13 aprile sono state somministrate 10.302 dosi, quindi 889 in meno rispetto a lunedì 12 aprile. Con riferimento al dato di lunedì 12 aprile, consolidato alle ore 6:06 di oggi, mercoledì 14 aprile, sono state dunque somministrate 26.432 dosi, 12.213 in più rispetto al giorno precedente, domenica 11 aprile, e 3.109 dosi in meno rispetto a martedì 13. Con riferimento al dato di domenica 11 aprile, consolidato alle ore 6:06 di oggi, mercoledì 14 aprile, sono state dunque somministrate 14.219 dosi, 12.671 in meno rispetto al giorno precedente, sabato 10 aprile, e 9.104 dosi in più rispetto a martedì 13. Con riferimento al dato di sabato 10 aprile, consolidato alle ore 6:06 di oggi, mercoledì 14 aprile, sono state dunque somministrate 26.890 dosi, 6.160 in più rispetto al giorno precedente, venerdì 9 aprile, e 3.567 dosi in più rispetto a martedì 13. Per quanto riguarda le somministrazioni per fascia d’età ecco la classificazione della Puglia rispetto alle altre regioni e province autonome: 15esima (su 21) per la fascia +90; 11esima (su 21) per fascia 80/89; 19esima (su 21) per la fascia 70-79”, conclude Amati.