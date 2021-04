Nel secondo tempo al 15’ Kanoutè dei rosanero non concretizza una buona occasione. Al 37’ il Palermo passa in vantaggio con Valente, tiro di destro. Sconfitta immeritata per il Foggia. E’ settimo in classifica con 47 punti.

- Nel recupero della trentatreesima giornata del girone C di Serie C il Foggia perde 1-0 a Palermo. Nel primo tempo al 1’ Floriano del Palermo con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 10’ Vitale dei dauni va vicino al gol. Al 21’ Rauti dei siciliani non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 26’ Curcio del Foggia sfiora la rete.