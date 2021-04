De Luca: "Aifa si decida a valutare Sputnik"

NAPOLI — Il governatore della Campaniaauspica l’autorizzazione di Sputnik da parte dell’Agenzia italiana del farmaco per poter raggiungere l’immunizzazione di tutti i campani entro fine estate. "Per raggiungere questo obiettivo abbiamo firmato il contratto per l’utilizzo di Sputnik, sperando che l’Aifa si decida a valutare il nuovo vaccino", ha detto, "in Campania abbiamo bisogno di somministrare oltre 9 milioni di dosi per immunizzare circa 4,7 milioni di cittadini: un lavoro enorme, ci servono i vaccini".