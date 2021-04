Di giovedì con il FAI ciclo di incontri da aprile a giugno

Infine il quarto appuntamento, giovedì 17 giugno 2021 dal titolo “Il Museo Provinciale nel Palazzo Ateneo”. Il “Museo provinciale di antichità” fu istituito a Bari nel 1875 e collocato all’interno del Palazzo Ateneo, in un clima di grande fervore culturale e di presa di coscienza identitaria da parte degli intellettuali locali. Nel decennio successivo il Museo si arricchì di una preziosa collezione di dipinti, destinata a diventare il nucleo della Pinacoteca Provinciale, che troverà successivamente la sua sede autonoma nel Palazzo della Provincia, sul lungomare. La mostra “Il museo che non c’è. Arte, collezionismo, gusto antiquario nel Palazzo degli Studi di Bari (1875-1928)”, inaugurata nel febbraio del 2020, ne ha raccontato l’affascinante storia, che sarà ricostruita con l’aiuto del suo curatore, Andrea Leonardi e dell’archeologa Raffaella Cassano.



Programma degli incontri

Il paesaggio costiero di Bari, fra antichi approdi e nuove valorizzazioni 20 maggio 2021, ore 18.30 - 19.30 Intervengono Giacomo Disantarosa archeologo subacqueo Nicola Martinelli docente di Urbanistica, Politecnico di Bari Coordina Clelia Iacobone

Il Museo Provinciale nel Palazzo Ateneo 17 giugno 2021, ore 18.30 - 19.30 Intervengono Raffaella Cassano archeologa Andrea Leonardi docente di Storia dell’Arte Moderna, Università di Bari Coordina Rossella Ressa, Vicepresidente Regionale del FAI Puglia

I webinar si terranno sulla pagina del Gruppo FAI Giovani Bari



(https://www.facebook.com/faigiovanibari).



Evento fb: https://www.facebook.com/events/170034261620093/



BARI - Prosegue il ciclo di incontri organizzati dal Gruppo FAI Giovani di Bari e dalla Delegazione FAI di Bari in collaborazione con la Direzione Regionale FAI per la Puglia. Dopo il secondo appuntamento molto seguito, intitolato “Donne fra antico e contemporaneo, è il turno del terzo incontro dal titolo “Il paesaggio costiero di Bari, fra antichi approdi e nuove valorizzazioni” si terrà giovedì 20 maggio 2021. Se già a partire dagli anni Cinquanta del Novecento gli studiosi avevano chiarito il ruolo centrale delle coste settentrionali e meridionali della Puglia in età romana e tardo antica, bisognerà aspettare le indagini subacquee dell’ultimo decennio per scoprire l’importanza degli approdi della Puglia centrale e del porto di Bari in età romana. Allo stesso modo, risalgono soltanto all’ultimo decennio gli interventi di riqualificazione del lungomare barese che, dal waterfront di San Girolamo fino alla costa sud-est, hanno consentito ai baresi di recuperare l’antico rapporto fra la città e il mare.