Draghi: "Momento unico per ricostruire amicizia Italia-Libia"

(Agenzia Vista) Tripoli, 06 aprile 2021 - "Voglio notare che è un momento unico per la Libia. Il governo è stato riconosciuto e legittimato dal Parlamento ed è un governo che sta procedendo alla riconciliazione nazionale: in questo senso il momento è unico nel ricostruire quella che è stata un'antica amicizia e una vicinanza che non ha mai conosciuto pause. L'ambasciata italiana è stata l'unica aperta durante tutti questi lunghissimi anni di conflitto". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella sua prima visita ufficiale all'estero, in Libia.