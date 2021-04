Emiliano 'apre' alla zona arancione

- Il Governatore della Puglia Michele Emiliano si è detto possibilista sul cambio di colore della Puglia già da lunedì passando così, dopo oltre 5 settimane, da zona rossa ad arancione. Il governatore, puntando il dito contro i pranzi di Pasqua che hanno fatto innalzare i contagi da Covid, ha dichiarato: "La variante inglese scappa di mano in un secondo. Noi in Puglia eravamo in una discesa verticale, sono bastati due giorni di Pasqua per riprendere e quindi azzerare il lavoro di due settimane. Perché la variante è velocissima nel contagio. Siamo in zona rossa per i pranzi e gli incontri di Pasqua".Emiliano conclude il proprio intervento invitando i pugliesi a rimanere a casa: "Capisco perfettamente che nella tradizione pugliese andare a trovare la mamma è fondamentale però è ancora pericolosissimo".