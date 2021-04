Ferilli offre stipendio e assistenza legale ad ex operaio ArcelorMittal

Su Radio24, anche il Ministro del Lavoro Orlando ha fatto il punto sulla vicenda: "Ho parlato con l'ad Lucia Morselli ma il caso non è stato chiarito. Mi è stato mandato l'atto con cui è stato licenziato il lavoratore, ma questo non spiega molto delle ragioni che hanno portato alla decisione del suo licenziamento, peraltro in un contesto nel quale la tensione sociale è molto forte. Quindi, il caso non è chiuso, perché alla mia richiesta di spiegazioni, mi sono state comunicate le contestazioni e lo status del lavoratore. Credo che sia utile avere qualche informazione in più, che chiederò alla stessa azienda“.

Sabrina Ferilli, protagonista del telefilm 'Svegliati amore mio', ha contattato telefonicamente l'operaio licenziato dall'ArcelorMittal per aver pubblicato un post sul social, offrendogli stipendio e assistenza legale per il ricorso nei confronti dell'azienda. Il 45enne tarantino avrebbe rifiutato l'offerta, ringraziando l'attrice romana ma rassicurandola che le spese legali sarebbero state coperte dal sindacato Usb. Il sindacato ha organizzato un sit-in davanti all'ingresso dell'acciaieria. La vicenda ha fatto molto scalpore, tanto che sul sito della Usb molti personaggi dello spettacolo e della cultura hanno firmato contro il licenziamento.