ROMA — Il generale, l'alto ufficiale chiamato dalla politica a gestire l'immunizzazione degli italiani, aggiorna il piano vaccinazioni e, al Corriere della Sera, assicura: "A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese. Lo dicono i numeri: nel trimestre che va da aprile a giugno avremo 45 milioni di dosi, vuol dire 15 milioni al mese. È la quantità giusta".