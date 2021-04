(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo al 21’ Bachini della Vibonese non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 29’ D’ Ursi sfiora il raddoppio. Al 40’ Antenucci non concretizza una buona occasione. Seconda vittoria consecutiva per il Bari. E’ terzo in classifica con 59 punti, +4 sul Catanzaro, quarto a 55 punti in attesa della partita che i calabresi giocheranno alle 17, 30 in casa col Bisceglie.

Nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C il Bari vince 1-0 fuori casa con la Vibonese. Al 34’ la squadra di Massimo Carrera passa in vantaggio con Antenucci su rigore concesso per un fallo di Laaribi su Bianco. Al 42’ Cattaneo dei calabresi va vicino al pareggio. Al 44’ Antenucci con un tiro di destro non inquadra la porta.