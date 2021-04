"Il caos regna sovrano": duro attacco del sindacato dei medici

I medici denunciano anche che “non si ha ancora certezza di come verranno organizzate le vaccinazioni al di fuori degli ambulatori dei medici di medicina generale e se ci saranno i vaccini”.

A poche ore dall'inizio della campagna vaccinale dei tutori di disabili di età inferiore di 16 anni, arriva il duro attacco firmato dai sindacati medici Cgil, Fp medici, Snami, Smi, Simet e Ugs al Governatore Emiliano ed all'Assessore Lopalco, tramite comunicato congiunto, per lamentare "un'anarchia assoluta", data la difformità del protocollo firmato con la Regione lo scorso 5 marzo rispetto ai provvedimenti operativi della campagna di vaccinazione anti-Covid formulati dai comitati e distretto e/o nuclei operativi aziendali.Il comunicato punta il dito sull'iniziativa della Regione: "L’ultima novità è l’iniziativa regionale comunicata il 2 aprile di organizzare, in tutta la regione, dopo solo due giorni e cioè il 4 aprile, il vaccine day per caregiver e familiari conviventi di soggetti fragili. Il nostro auspicio è che ci si riesca, ma certo organizzare una seduta vaccinale in due giorni denota l’improvvisazione con cui si gestisce la campagna vaccinale”.