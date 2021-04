Serie A: Derby della Mole in parità. Ronaldo risponde a Sanabria

(via Juventus Fb)

- È terminato in parità il derby della Mole tra Torino e Juventus con le due squadre che hanno dato vita ad uno spettacolare 2 a 2. All'Olimpico i bianconeri sono partiti bene trovando il gol al 13'. Dopo uno scambio al limite dell’area con Morata, l'esterno italiano ha battuto Sirigu con un tiro potente sul primo palo passato sotto le gambe dell’estremo difensore.Una doppietta di Sanabria ha permesso ai granata di ribaltare la situazione. Al 27' si è avventato su una respinta di Szczesny su tiro di Mandragora, mettendo in rete di testa. Nella ripresa, al 46', ha recuperato palla su retropassaggio errato di Kulusevski e ha battuto ancora il portiere juventino con una conclusione sul primo palo.Ci ha pensato Ronaldo a pareggiare i conti al 79'. Chiellini, servito in area da Bernardeschi, ha girato per il portoghese, abile a mettere in rete di testa. Il pareggio è un ulteriore passo falso per la Juventus che allontana gli uomini di Pirlo dalla vetta e complica la qualificazione Champions.