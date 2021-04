Il Lecce vince 2-0 al Via del Mare con la Salernitana

FRANCESCO LOIACONO - Nella trentunesima giornata di Serie B il Lecce vince 2-0 in casa con la Salernitana. Nel primo tempo al 7’ Majer dei salentini di destro non inquadra la porta. Al 30’ Coda di sinistro centra la traversa. Al 44’ la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio con Pettinari, tiro rasoterra su passaggio di Tatchtsidis. Nella trentunesima giornata di Serie B il Lecce vince 2-0 in casa con la Salernitana. Nel primo tempo al 7’ Majer dei salentini di destro non inquadra la porta. Al 30’ Coda di sinistro centra la traversa. Al 44’ la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio con Pettinari, tiro rasoterra su passaggio di Tatchtsidis.



Nel secondo tempo al 6’ Tutino va vicino al pareggio. Al 18’ la Salernitana rimane in dieci. Espulso Bogdan per un fallo da ultimo uomo su Coda. Al 27’ raddoppia Maggio di testa su cross di Rodriguez. Al 91’ Paganini sfiora il terzo gol. Quinta vittoria consecutiva del Lecce. E’ secondo in classifica con 55 punti.