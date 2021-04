Individuata la 'pantera' pugliese

(Un serval, foto generica)





I Carabinieri Forestali dovranno trovare il modo di avvicinare il felino, data la sua diffidenza, per metterlo in sicurezza insieme ai suoi cuccioli e dovranno far luce sulla sua presenza sui nostri territori data il divieto della sua commercializzazione

- E' stata intercettata a Bari la 'pantera' che ha spaventato per settimane la Puglia. In realtà si tratterebbe di un serval, un animale selvatico, originario della Savana africana, ma non un reale pericolo per l'uomo. L'animale occupa le campagne baresi in compagnia dei propri cuccioli e al momento si troverebbe nel quartiere San Paolo, nei pressi dell'aeroporto 'Karol Wojtyla'.