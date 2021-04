Nel secondo tempo al 5’ raddoppia Loreto, tiro di destro. Al 91’ Alma realizza la terza rete della Turris con un tiro da pochi metri. Il Bari è quarto in classifica con 60 punti.

Nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C il Bari perde 3-0 fuori casa con la Turris. Nel primo tempo al 9’ D’ Ursi dei biancorossi con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 19’ i campani passano in vantaggio con D’ Ignazio, tiro di sinistro su cross di Da Dalt. Al 36’ Giannone su punizione va vicino al gol. Al 39’ Marras sfiora il pareggio.