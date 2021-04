Nel secondo tempo all’ 8’ raddoppia Marotta di testa su cross di Orlando. Al 19’ Marotta realizza la terza rete della Juve Stabia di testa su passaggio di Scaccabarozzi. Il Foggia è settimo in classifica con 50 punti insieme al Palermo.

Nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C il Foggia perde 3-0 fuori casa con la Juve Stabia. Nel primo tempo al 12’ Marotta dei campani con un tiro di destro colpisce la traversa. Al 14’ la Juve Stabia passa in vantaggio con Borrelli, tiro di sinistro su cross di Rizzo. Al 22’ D’Andrea dei dauni va vicino al gol. Al 35’ Marotta con un tiro da fuori area centra la traversa.