Inter, Verona sconfitto di misura: Scudetto sempre più vicino

Lukaku fa sponde, ma non sfonda, intanto il Verona non si arrende con Lazovic, Faraoni; quest'ultimo si vede annullare la rete dell'1-1 per fallo su Handanovic. La difesa Interista però è sempre ben attenta. Attenta come tutta la squadra per non perdere molto altro terreni verso il titolo.

Con la consueta dose di sofferenza l'Inter guadagna altri tre punti che l'avvicinano al titolo. La vittoria casalinga contro il Verona arriva nel secondo tempo grazie a Darmian. L'esterno subentrato a Perisic si rivela il vero jolly di Conte. Il suo tiro preciso è la firma dell'1-0 a favore dell'Inter.I nerazzurri tendono a gestire il gioco e ad affondare poco, riuscendo a difendere efficacemente. Inoltre gli scaligeri sono avversari ostici. Nel primo tempo, infatti, gli uomini di Conte non creano molti grattacapi a Silvestri, la palla scorre lenta da Brozovic e Eriksen, mentre solo Hakimi prova a premere sull'acceleratore. Lo stesso esterno colpisce un palo su calcio di punizione. Conte poi indovina i campi con l'ingresso di Darmian, Sensi e Sanchez. Le mosse portano la vittoria.