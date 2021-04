ROMA — Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati odierni relativi al contagio da Coronavirus: sono 13.158i positivi su 239.482 tamponi. Il tasso di positività è al 5,5% (+1,2%). Ammontano a 217 i morti, 13.176 i guariti. Calano le terapie intensive (-32 di ieri)e i ricoveri (-309). 17.473.753 le dosi di vaccino somministrate in totale.Intanto in Lombardia stop alle prime dosi di AstraZeneca anche per i 60-79 enni: si procederà per tutti con Pfizer e Moderna. AstraZeneca sarà conservato per le seconde dosi. La decisione è stata presa dal direttore generale del Welfare, Giovanni Pavesi. La novità è in vigore a partire da lunedì 26 aprile.