Serie A: la Juventus si ferma ancora. 1-1 a Firenze

(via Juventus Fb)

- Ancora uno stop per la Juventus nella corsa alla Champions League. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, i bianconeri non sono andati oltre l'1-1 contro la Fiorentina.Come nella gara d'andata i viola hanno dato filo da torcere agli uomini di Pirlo, portandosi in vantaggio. Al 29' un tocco di braccio in area di Rabiot ha portato Vlahovic dal dischetto, bravo a battere Szczesny con un cucchiaio.La Juventus ha trovato il pareggio ad inizio ripresa. Morata, servito in profondità da Cuadrado, è rientrato sul mancino e ha lasciato partire un tiro a giro che ha beffato Dragowski.Nel finale di partita Ronaldo non è riuscito a regalare la vittoria ai suoi, mancando l’impatto con la palla a due passi dalla porta. Ora i bianconeri attendono i risultati di Atalanta e Napoli che potrebbero terribilmente complicare i piani Champions.