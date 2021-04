Italia: 16,2 milioni di vaccini fatti

ROMA — Sono 16.271.272 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l'82,6% del totale di quelle consegnate, pari a 19.700.240 (nel dettaglio 13.422.240 Pfizer/BioNTech, 1.727.200 Moderna e 4.550.800 AstraZeneca, mentre Janssen ancora non è conteggiato). Le somministrazioni hanno riguardato 9.409.483 donne e 6.861.789 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 4.773.616. È quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.10 di oggi.