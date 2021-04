La Roma soffre con I'Ajax ma passa: è in semifinale di Europa League

La Roma non sbaglia e, dopo la vittoria maturata durante la gara d'andata dei quarti di finale, conquista la semifinale di Europa League in virtù del pareggio dello Stadio Olimpico. Nei novanta minuti di ritorno, tra Roma e Ajax finisce 1-1 con le reti di Dzeko che risponde a Brobbey. Una vittoria importantissima per la Roma che, con la semifinale in tasca, si candida per arrivare in fondo alla competizione.Allo stadio Olimpico, dopo il 2-1 della gara d'andata, la Roma difende il risultato provando a chiudere subito il discorso qualificazione. Gli uomini di Fonseca riescono anche a trovare la rete nel primo tempo, ma il gol viene annullato. L'Ajax, però, non resta a guardare e si rende pericoloso con Tadic e Klaassen. Gli olandesi, così, trovano il gol del vantaggio ad inizio ripresa con Brobbey ma al 72’ Dzeko trova la rete del pareggio riportando tranquillità tra i suoi.Il bosniaco regala così a Fonseca la qualificazione ai giallorossi che, in semifinale, sfideranno il Manchester United.