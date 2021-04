L'Inter non si ferma più: contro il Cagliari è l'11ma vittoria di fila

(via Inter Fb)





I nerazzurri, infatti, anche se poco brillanti riescono a creare pericoli nel primo tempo con Eriksen e Young e nel secondo con De Vrji che colpisce la traversa. Gli uomini di Conte sanno però come e quando colpire. L'ingresso in campo di Lautaro e Hakimi in qualche modo determina la partita.





Dai piedi dell'ala destra nasce il passaggio su cui Darmian non può sbagliare. Con il vantaggio dell'Inter il Cagliari tenta il pareggio soprattutto nei minuti finali con Simeone e Pavoletti, ma i padroni di casa sono sempre ben concentrati e a fine gara altri tre punti verso il titolo sono messi in cascina.

Di misura l'Inter tiene salda la testa della classifica. L'1-0 firmato da Darmian regala la vittoria contro il Cagliari nel lunch match casalingo. Conte senza Barella schiera Sensi dal primo minuto che più volte calcia a rete, ma Vicario, il portiere rossoblu riesce a intercettare numerosi palloni.