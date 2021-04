Appello ai pugliesi di Bianca Guaccero

Nel videomessaggio, postato dalsSindaco di Bitonto Abbaticchio, la showgirl ricorda l'emergenza sanitaria che sta vivendo soprattutto la provincia di Bari: "La Puglia sta vivendo un momento molto difficile per la pandemia, è una di quelle poche regioni che continua a rimanere in zona rossa. Il 50% dei contagi in Puglia riguardano la provincia di Bari, e Bitonto, il mio paese, è tra quei paesi che sono oltre la zona rossa".





In questa situazione "non ci sono altre regole - aggiunge - ci siamo noi che possiamo fare delle scelte, decidere se salvaguardare i nostri genitori, parenti, amici. Dobbiamo riflettere e non essere superficiali, da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire perché non siamo responsabili solo della nostra salute". La Guaccero conclude il messaggio: "Questo virus ci mette in contatto con il tasso di altruismo che è in ognuno di noi".





- Bianca Guaccero, attrice e conduttrice bitontina, ha voluto lanciare a tutti i pugliesi un appello per fermare tutti insieme il propagarsi dei contagi: "Lo so che siete confusi, arrabbiati, addolorati, avete perso persone care, ma vi prego, fate attenzione, cercate di scegliere di non uscire, di restare a casa. Non lasciamoci sopraffare dalla rabbia e dal menefreghismo perché oggi più che mai siamo noi gli unici ad avere il potere di decidere quale potrà essere il nostro futuro".