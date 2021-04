Losacco, Lattanzio, Picierno (Pd): "Con Giuseppe Di Caterino candidato, Triggiano puo’ diventare laboratorio politico"

BARI - “È una proposta importantissima quella avanzata dal Movimento 5 Stelle di Triggiano (BA) per Giuseppe Di Caterino candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Lo è perché va nella direzione di costruzione di quell’alleanza politica su cui siamo impegnati a Roma come a Bari. E lo fa indicando una personalità che non proviene dalle fila del Movimento, ma una figura di valore in grado di unire la coalizione attorno a un progetto per l’innovazione e il cambiamento". Così in una nota congiunta i deputati baresi del Pd,e l’europarlamentare"La sua - prosegue - è una figura di respiro nazionale, grazie alla competenze maturate in anni di lavoro in Parlamento, in grado di inserire Triggiano in una filiera politica e istituzionale utile per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del dopo pandemia. Inoltre è stata una delle persone più vicine a Guglielmo Minervini, un consigliere fondamentale nella costruzione delle politiche innovative che hanno caratterizzato il cambiamento della Puglia.Attorno a Giuseppe Di Caterino, Triggiano può diventare un interessante laboratorio del nuovo centrosinistra. E’ un’opportunità che non bisogna sprecare ed è positivo che Sinistra italiana abbia già espresso il suo apprezzamento, cogliendo le potenzialità di un progetto che consentirebbe a Triggiano di scrivere una pagina davvero nuova”, conclude.