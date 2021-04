Partite Iva, ristoratori, baristi in coro: "Ci avete uccisi"

"Ci avete uccisi". E' questo l'urlo di disperazione ripetuto per le vie di Foggia da parte di molti titolari partite Iva, ristoratori e baristi scesi in strada per chiedere al Governo le aperture immediata. Accanto a loro sono scesi in piazza anche parrucchieri ed estetisti. Uno dei manifestanti, Ignazio La Torre, ha dichiarato: "Non stiamo più alle regole del premier Mario Draghi, perché questa è dittatura e non è più democrazia. Ci avvaliamo dell'articolo 54 del Codice Penale 'Stato di Necessità'. Il lavoro è un nostro diritto. Questa è la marcia funebre dei commercianti".