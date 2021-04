SSC Bari, Auteri torna per lo sprint finale

Al cospetto dell'ex vice di Antonio Conte, che ha raccolto appena 12 punti in 18 gare, Auteri ne ha totalizzati 45. Una buona ragione per sostenere che, al di là delle disponibilità finanziarie del club biancorosso supportate dal vincolo contrattuale che lo lega al Bari fino al 30 giugno 2021, quello di Auteri resta il profilo giusto per guidare il Bari nella fase finale del Girone regolare.





L'impegno esterno in casa della Turris alle ore 17.30 di domenica 25 aprile e l'ultima al San Nicola, alle ore 20.30 di domenica 2 maggio contro il Bisceglie, segnano le tappe dello sprint verso il Playoff.

Detto, fatto. Il Bari tornerà ad essere allenato da Gaetano Auteri. In attesa dell'ufficialità da parte della presidenza biancorossa che dovrebbe pervenire in giornata, al tecnico siciliano spetterà il compito di riportare il Galletto al terzo posto, dopo il 2-2 interno con il Palermo dello scorso 18 aprile e che è costato l'esonero a Massimo Carrera.