Primi passi della presidenza Azzi. Intesa con la Farnesina e progetto “Nastro Rosa - Scherma terapeutica 2021”

(il Presidente FIS Paolo Azzi)

ROBERTO BERLOCO - Roma. Riconfermata a pieno, dalla rinnovata dirigenza della Federazione schermistica, la linea di cooperazione istituzionale che era stata una delle corsie privilegiate della gestione Scarso.L’occasione è scaturita dall’esigenza di migliorare aspetti della logistica nelle fasi di trasferimento e di temporanea permanenza degli atleti italiani in quei contesti esteri dove si svolgano appuntamenti agonistici.Un importante risultato è così emerso alcuni giorni fa, con l’elaborazione di una intesa tra Federazione e Farnesina, mirante a garantire un efficace circuito di guida e accompagnamento delle selezioni azzurre nei Paesi sedi di competizione.L’accordo ha preso la formula di un protocollo, sottoscritto dal neo presidente della FIS Paolo Azzi e dall’ambasciatore Lorenzo Angeloni, attivo per conto del Ministero degli Esteri ed espressione dell’ufficio preposto alla Promozione del Sistema Paese.Alla stesura hanno presenziato il presidente del Coni Giovanni Malagò, l’amministratore della società Sport e Salute Vito Cozzoli, il colonnello Gianni Massimo Cuneo, in rappresentanza del Gruppo Sportivo dell’Arma dei Carabinieri e, naturalmente, l’ex presidente Giorgio Scarso.A quello che è il contenuto principale della convergenza d’intenti, vale a dire un meglio organizzato agio per i movimenti degli schermidori nostrani in nazioni straniere, è collegato anche il più ampio tema della promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo per il tramite dello sport. E la scherma risulta, ora, la prima, tra le discipline sportive nazionali di rilievo olimpionico, ad esser coinvolta da una sinergia di tale fisionomia con il dicastero di piazzale della Farnesina.E’ fissato, invece, alle ore 10.00 del prossimo 17 Aprile, un seminario di sensibilizzazione alla tematica del recupero psicologico, proprio attraverso la pratica della scherma, di quelle donne che abbiano subito una mastectomia, oppure particolari interventi chirurgici a carattere oncologico interessanti il seno.L’appuntamento, interamente on line, è rivolto all’insieme degli operatori del mondo della scherma e si inquadra nel progetto “Nastro Rosa - Scherma terapeutica 2021”. L’adesione sarà preliminare al corso operatori Nastro Rosa, per chi sia, infine, interessato a proseguire nella formazione.