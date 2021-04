Puglia: anche ieri vaccinate 20mila persone

BARI - Somministrati, sino alle ore 18 di ieri in Puglia, 815.038 vaccini anti Covid-19. Da sabato scorso a ieri sono state somministrate sul nostro territorio regionale oltre 84mila dosi di vaccino, rispettando il target assegnato dal Commissario Figliuolo di 20mila dosi al giorno. Così in una nota Mino Borraccino, consigliere del Presidente Emiliano per l'attuazione del Piano Taranto.Il Presidente Michele Emiliano nella giornata di ieri ha inviato al Commissario una lettera per comunicargli che la Puglia ha esaurito i vaccini Pfizer e Moderna (destinati ai cittadini over 80 e a quelli con elevata fragilità) e che la consegna prevista per oggi pomeriggio deve essere anticipata per sostenere la poderosa macchina vaccinale messa in funzione;La scorsa settimana è stata vaccinata la quasi totalità dei 10mila pazienti della Rete oncologica pugliese.Sono stati tutelati i bambini più fragili e con disabilità grave sino ai 16 anni, vaccinando oltre 15mila caregiver e familiari conviventi per creare una protezione intorno ai più piccoli che, per età, non possono ricevere direttamente la dose.I 22mila pugliesi affetti da malattie rare stanno ricevendo la prima dose.Anche la grande squadra dei Medici di famiglia è al lavoro per raggiungere gli over 80 a domicilio e i pazienti fragili.Parallelamente è partita lunedì scorso la campagna vaccinale di massa con l’apertura della fascia dai 79 ai 60 anni senza fragilità, con Astrazeneca, procedendo in ordine cronologico:lunedì sono stati vaccinati i 79enni, ieri i 78enni, oggi, mercoledì 13 aprile, 77 e 76enni, domani, giovedi 75 e 74enni, venerdì 73 e 72enni, sabato 71 e 70enni, domenica 69enni.Nella settimana successiva arriveremo a vaccinare in Puglia la platea dei 60enni.La campagna vaccinale negli hub predisposti dalla ASL di Taranto prosegue a pieno ritmo.Nella giornata di ieri sono state vaccinate -337 persone per età presso lo Scuola Volontari Aeronautica Militare e -355 over80 (e caregiver) al PalaRicciardi. A Martina Franca, sono state vaccinati-301 cittadini, dei quali 181 hanno ricevuto la prima dose e 120 cittadini over80 hanno ricevuto la seconda dose di Pfizer. A Massafra, sono stati vaccinati-328 utenti. A Manduria-60 utenti over80 hanno ricevuto la seconda dose presso la scuola Marugj.Nel pomeriggio di lunedì, invece: al Plesso Moro di Taranto sono stati vaccinati 240 cittadini, 200 utenti a Martina Franca, 162 a Massafra e 235 a Grottaglie.A fine giornata del 12 aprile 2021, dall’inizio della campagna vaccinale, in Asl Taranto, sono stati somministrati 108.924 vaccini, dei quali 76.803 prime dosi e 32.121 seconde dosi.