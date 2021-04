Vaccino. Abrignani (Cts): no a rallentamenti per 'caso' j&j

(Agenzia DIRE) Roma - Sono 184mila le dosi dell'atteso vaccino della Johnson & Johnson arrivate in Italia. Ma a freddare l'entusiasmo giunge la notizia che l'Fda americana ha deciso di sospendere, in via cautelativa, l'uso del vaccino monodose anti-Covid dopo che sei donne hanno manifestato rare forme di trombosi e una di loro e' morta. Un nuovo caso Astrazeneca arrivato a complicare la gestione della campagna vaccinale nel nostro Paese? Crescera' il numero degli scettici? Di questo ma anche dei fondi stanziati dall'UE per lo studio delle varianti l'agenzia di stampa Dire ne ha parlato con il Professor Sergio Abrignani Immunologo presso l'Universita' degli Studi di Milano, membro del Cts e Direttore Scientifico, Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM)."L'Fda circa due ore fa ha deciso lo stop all'uso del vaccino J&J perche' su 7milioni di dosi che sono state iniettate, sei giovani donne tra i 18 e i 48 anni sei hanno sviluppato dei casi di trombosi anomala simile a quella che e' stata osservata nel vaccino di Astrazeneca. Parliamo di un caso su un milione e 100 dunque di un evento rarissimo pero' giustamente il vaccino e' stato messo in 'attesa'. Di fatto e' la stessa cosa che e' avvenuta con Astrazeneca e l'UE e l'Italia a quel punto, come sappiamo, ha deciso di somministrarlo solo agli over 60, in Francia agli over 55 perche' e' la fascia d'eta' in cui non e' stato riscontrato alcun problema. Siccome nei prossimi mesi e mezzo, nel nostro Paese, la campagna vaccinale si concentrera' sulle vaccini degli ultra sessantenni che sono soggetti a rischio come da mandato del Presidente del Consiglio non vedo rallentamenti in vista. Dobbiamo smetterla di vaccinare I soggetti 'non a rischio'. A rigor di logica credo che negli ultra sessantenni verranno usati con tutti i vaccini a disposizione oggi incluso Astrazeneca e J&J. Per tutti quelli inferiore a questa fascia d'eta' il problema e' rinviato perche' ora ci concentreremo sulle fasce d'eta' a rischio"."Dopo questo caso di J&J direi che e' abbastanza chiaro che non e' la formulazione particolare di Astrazeneca che ha dato come effetto le trombosi ma sono gli Adenoviurus quando vengono usati come vettori virali. Su un caso su mezzo milione o un milione, in particolare sulle giovani donne danno queste fenomeni di trombosi estremamente rari. Il motivo non lo sappiamo ma sappiamo probabilmente il meccanismo con il quale si innescano queste trombosi che e' una sorta di malattia autoimmune. Per cui il nostro sistema immunitario riconosce una componente rilasciata dalla piastrine, quando 'vede' l'Adenovirus e si genera un calo delle piastrine. Ma non entriamo nel tecnicismo il punto e' siamo certi che e' dovuto agli adenovirus che nel caso di Astrazeneca e' quello dello scimpanze' mentre nel J&J e' umano sono la ragione alla base del problema. Il trombo e' associabile ad una malattia autoimmune per questo, come chiarisce uno studio appena pubblicato sul New England Journal Medicine va trattato come tale e non con l'eparina. La conferma di cio' e' di sei donne ne e' morta 'solo' una"."L'obiettivo numero uno della campagna vaccinale deve essere quello di abbassare o abolire la letalita' di questa infezione. Cio' si raggiunge solo vaccinando a tappeto tutti gli ultra sessantenni. Ad oggi ne abbiamo vaccinato 4 milioni e mezzo su 13 milioni di persone vaccinati in Italia complessivamente. Abbiamo 14milioni di ultra65enni e 6 o 7 milioni fra i 57 e i 65 anni che anche loro sono abbastanza a rischio. Quindi queste sono le persone da vaccinare. Come ristrutturare la campagna vaccinale? Le dico prendiamoci qualche settimana tanto i sessantenni vanno vaccinati con tutti i vaccini che abbiamo. Mentre per la seconda dose di Astrazeneca sappiamo che alla seconda dose non c'e' nessun caso di trombosi. Quasi sicuramente allora i casi trombotici si manifestano in che fa il vaccino alla prima dose.In questi mesi oltre i 60 enni vaccineremo chi ha diritto a ricevere la seconda dose ripeto. Nel frattempo saremo in grado di capire meglio cosa succede con l'inoculazione del siero J&J anche perche', voglio sottolineare, in questo momento stiamo commentando un comunicato di mezza pagina dell'Fda. Ora non si puo' rispondere su cosa faremo di preciso a fine maggio con le persone al di sotto dei 50 anni che in ogni non avremmo vaccinato in questo momento preciso"."Il virus fa il virus e cioe' cambia e muta. Alla fine questo e' un virus che muta relativamente poco. Abbiamo quattro o cinque varianti che ci preoccupano che sono: la sudafricana, la brasiliana, la nigeriana e la californiana e la giapponese. Quella inglese invece non e' piu' considerata una variante visto che e' il ceppo dominante. Quando si parla di varianti sono tre le cose da guardare: quanto sono diffusive, letali e quanto vengono riconosciute dal vaccino che stiamo usando. L'inglese rappresenta il 90% delle milioni di infezioni che abbiamo avuto in questi quattro mesi e piu' letale infatti uccide il 50% in piu' ma viene riconosciuta dai vaccini e in questo modo riusciamo a controllare la diffusione. Le altre varianti invece non sono riconosciute dai vaccini ma essendo meno diffusive rappresentano una percentuale bassa in Italia e non saranno mai un problema vero. Prevediamo pero' che nel futuro verra' fuori una variante che avra' le caratteristiche dell'inglese, estremamente diffusiva e della brasiliana cioe' poco riconosciuta dal vaccino. Per questo la comunita' scientifica sta gia' pianificando un richiamo con vaccino contro le varianti. Tanto che Moderna sta sperimentando negli Stati Uniti il vaccino contro la Sudafricana. Il programma europeo e' importante perche' finora abbiamo inseguito il virus ma dobbiamo fare un sequenziamento intensivo per capire come cambia il virus e anticiparlo prima che diventi un problema. Avendo vaccinato un 90% della popolazione e con un sequenziamento a tappeto riusciremo a convivere con il virus e anche davanti a nuove varianti ci vaccineremo con sieri ad Rna messaggero"."Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Non ascoltate i cialtroni dei No vax e non spaventatevi su tutto quello che diranno su AstraZeneca e J&J. Ricordiamoci che la vaccinazione e' un evento medico e come sempre puo' avere rischi e benefici".