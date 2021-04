Nella trentaseiesima giornata del girone C di Serie C il Foggia perde 1-0 in casa con la Paganese. Nel primo tempo al 23’ i campani restano in dieci. Espulso Diop per un fallo di reazione sul portiere Fumagalli. Al 29’ Garofalo dei dauni non concretizza una buona occasione. Al 44’ Vitale del Foggia con un tiro di destro non inquadra la porta. Nel secondo tempo al 9’ la squadra di Marco Marchionni colpisce un palo con Dell’Agnello, tiro di sinistro. Al 36’ la Paganese realizza il gol decisivo con Mendicino, tiro al volo su cross di Cernuto. Il Foggia è settimo in classifica con 47 punti.