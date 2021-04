(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo al 9’ raddoppia Santana con un tiro cross. Al 30’ la squadra di Massimo Carrera riapre la partita con Mercurio, tiro al volo. Al 44’ pareggia Perrotta di testa. Il Bari è quarto in classifica con 60 punti, a -1 dal Catanzaro. I calabresi vincono 2-0 in casa col Catania e sono terzi con 61 punti.

- Nella trentaseiesima giornata del girone C di Serie C il Bari pareggia 2-2 al “San Nicola” col Palermo. Nel primo tempo al 27’ De Rose dei siciliani non concretizza una buona occasione. Al 30’ il Palermo passa in vantaggio con Floriano su rigore concesso per un fallo di Marras su Kanoutè.