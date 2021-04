Successo importante per il Foggia. E’ settimo in classifica con 50 punti. Il Monopoli è undicesimo a 40 punti insieme alla Viterbese. Nell'altro recupero il Catanzaro vince 1-0 fuori casa con la Juve Stabia. Per i calabresi decisivo il gol realizzato all’8’ da Pierno con un tiro da fuori area. La squadra di Antonio Calabro è terza con 64 punti, +4 sul Bari. I biancorossi sono quarti a 60 punti. Nel secondo tempo al 2’ Curcio del Foggia non concretizza una buona occasione. Al 26’ Piccinni dei biancoverdi sfiora la rete. Al 39’ la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio con Curcio su punizione. Al 46’ Paolucci del Monopoli per poco non riesce a pareggiare.

- Nel recupero della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C il Foggia vince 1-0 in casa col Monopoli. Nel primo tempo al 32’ Paolucci del Monopoli con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 42’ D’Andrea dei dauni va vicino al gol.