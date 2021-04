Tennis: Sinner ancora una volta vincente

Negli ottavi di finale del torneo di tennis maschile di Barcellona in Spagna Jannik Sinner vince 7-6 6-2 con lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Per l’altoatesino terzo successo contro lo spagnolo dopo quelli negli ottavi di finale a Dubai e in semifinale a Miami. Per Sinner diciassettesima vittoria stagionale. Il russo Andrey Rublev supera 6-4 6-7 6-4 l’altro spagnolo Albert Ramos Vinolas. Il greco Stefanos Tsitsipas prevale 7-5 6-3 con l’australiano Alex De Minaur.

Lo spagnolo Rafael Nadal si impone 6-0 2-6 6-2 col giapponese Kei Nishikori. Il canadese Felix Auger Aliassime si aggiudica 6-2 6-3 l’incontro con l’altro canadese Denis Shapovalov. L’argentino Diego Schwartzman vince 6-4 6-2 col francese Corentin Moutet. Lo spagnolo Pablo Carreno Busta prevale 6-3 6-4 con lo spagnolo Bernabè Zapata Miralles. Il sudafricano Cameron Norrie si impone sul belga David Goffin per il ritiro per l’infortunio muscolare di Goffin nel secondo set sul 5-3 per Goffin dopo che Norrie vince 6-0 il primo set.