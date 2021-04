Basket: il Sassari vince 94-76 in casa col Trento

Nel recupero di A/1 di basket maschile il Sassari vince 94-76 in casa col Trento. Primo quarto, Bendzius 5-3 per i sardi. Ancora Bendzius tripla, 17-9. Katic, 24-20. Sassari prevale 26-20. Secondo quarto, Sanders impatta per Trento, 27-27. Bilan, 37-30 per i sardi. Spissu, 40-32. Bilan, 42-34. Sassari si impone di nuovo 45-39. Terzo quarto, Gentile 51-39 per i sardi. Bendzius, 59-42. Katic, 62-47. Sanders tiene in gara Trento, però 64-59 per i sardi. Sassari trionfa 66-59. Quarto quarto, Kruslin 68-59 per i sardi. Morgan mantiene in corsa Trento, ma 75-64 per i sardi. Bendzius, 83-68. Spissu, 86-72. Sassari vince questo quarto e 94-76 tutta la partita. Successo meritato per i sardi. Sono quarti in classifica con 32 punti. Migliori marcatori, nel Sassari Bendzius 28 punti e Burnell 15. Nel Trento Morgan 19 punti e Sanders 15. Domenica 25 Aprile il Sassari giocherà alle 20,30 in casa contro il Reggio Emilia.