Vaccini a domicilio, Mazzotta: “Sistema in tilt e cittadini in attesa, necessario accelerare”

BARI - “Anziani e pazienti fragili, costretti a casa, in attesa della dose di vaccino a domicilio che continua a non arrivare: non bastano gli annunci della Giunta regionale, serve un intervento preciso perché il sistema è completamente in tilt. Un clima di disorganizzazione totale che si riverbera su coloro che già patiscono le difficoltà quotidiane dettate dall’età o dalla patologia, cittadini che temono per la loro salute anche perché a contatto con chi si prende cura di loro. Da un lato l’assoluta scarsità delle dosi a disposizione; dall’altro la mancanza di direttive e informazioni precise per gli attori del sistema. Insomma, non una bella pagina per l’amministrazione regionale, ma con spirito costruttivo e nell’esclusivo interesse dei cittadini coinvolti, non possiamo esimerci dal richiedere alla Giunta regionale, per l’ennesima volta, un supplemento di impegno in questa direzione”. Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia,