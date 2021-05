Dopo la diretta del 27 febbraio 2021, Rai Sport trasmetterà per la seconda volta il derby Bari-Foggia. L'incontro, valido per il secondo turno del Play Off relativo al Girone C della Serie C 2020-2021, potrà essere visionato in diretta a partire dalle ore 17.45 di mercoledì 19 maggio 2021 sui canali 57 e 58 del digitale terrestre dell'emittente televisiva di Stato e in un San Nicola ancora chiuso al pubblico per le disposizioni anti-Covid.