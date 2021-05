Bari-Bisceglie: derby al San Nicola su Antenna Sud

(via Ssc Bari Fb)





A partire dalle 20.30 si affronteranno al San Nicola due squadre intenzionate a vincere per obiettivi diametralmente opposti. Il Bari dovrà necessariamente guadagnare quei 3 punti utili per blindare quel quarto posto che gli consentirebbe di debuttare nei playoff a partire dal 12 maggio, evitando la gara a eliminazione diretta prevista per mercoledì 5 maggio. Il Bisceglie, già accreditato agli spareggi per la salvezza, aspira al successo per garantirsi il miglior piazzamento in vista dei playout.

Domenica 2 maggio 2021, con inizio alle ore 20.30, Antenna Sud trasmetterà il derby Bari-Bisceglie in diretta e in chiaro, sul canale 13 del digitale terrestre. Il confronto senza precedenti nel capoluogo pugliese, saltato nello scorso campionato per la sospensione del terzo torneo, causata dalla diffusione del Coronavirus, chiuderà il Girone regolare della Serie C 2020-21.