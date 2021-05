Basket, Eurolega: l'Armani Milano perde 85-82 fuori casa col Bayern Monaco

(Via Armani Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta gara dei quarti di finale di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 85-82 fuori casa contro i tedeschi del Bayern Monaco. Primo quarto, Delaney 8-4 per i lombardi. Seeley, 9-8 Bayern. Baldwin, 12-10. Seeley, 16-14. Johnson, 19-14. Ancora Seeley, 21-17. Il Bayern prevale 23-19. Secondo quarto, Reynolds 25-22 per i tedeschi. Datome, 27-26 Armani. Delaney, 31-26. Di nuovo Delaney, 34-30. Delaney, 38-32. Datome, 40-34. Shields, 44-36. Evans, 48-37. Le Day, Milano si impone 50-40. Terzo quarto, Delaney 53-42 Armani. Le Day, 59-49. Punter, tripla 64-53. Shields, 68-61.

Ancora Shields, Milano trionfa 71-63. Quarto quarto, Punter 75-66 Armani. Shields, 77-73. Delaney, 79-76. Reynolds, 80-79 per i tedeschi. Shields impatta per l’Armani, 80-80. Delaney, 82-80 per i lombardi. Lucic, 83-82 per i tedeschi. Ancora Lucic preciso nei tiri liberi, il Bayern Monaco vince questo quarto e 85-82 tutta la partita. I tedeschi si portano sul 2-2. Sconfitta immeritata per l’Armani Milano. Migliori marcatori, nei lombardi Delaney 28 punti e Shields 17. Nel Bayern Monaco Baldwin 18 punti e Zipser 16. L’Armani Milano giocherà martedì 4 Maggio alle 20, 45 in casa col Bayern Monaco la quinta e decisiva gara dei quarti di finale di Eurolega.