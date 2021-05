Basket, la Virtus Bologna vince a Treviso e vola in semifinale

(via Virtus Segafredo Bologna Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza gara dei quarti di finale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile la Virtus Bologna vince 105-100 dopo un tempo supplementare a Treviso e si qualifica per la semifinale. Primo quarto, Logan 10-8 per i veneti. Chillo, 21-18. Russell, Treviso prevale 25-24. Secondo quarto, Alibegovic 27-25 per gli emiliani. Mekowulu impatta per i veneti, 30-30. Logan e Russell, Treviso si impone di nuovo 61-46. Terzo quarto, Pajola tiene in gara la Virtus ma 61-52 per i veneti. Russell, 63-52.

Logan preciso nei tiri liberi, 66-52. Gamble impatta per gli emiliani, 68-68. Sokolowski, Treviso trionfa 70-68. Quarto quarto, Markovic 76-74 Virtus. Russell, 81-76 per i veneti. Pajola, tripla gli emiliani pareggiano 87-87. Questo quarto termina in parità, 93-93. Necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Pajola, 96-93 Virtus. Adams, 98-95. Gamble, 100-98. Belinelli e Pajola, la Virtus Bologna vince il tempo supplementare e 105-100 tutta la partita. Successo importante per gli emiliani. Migliori marcatori, nella Virtus Pajola 25 punti e Teodosic 17. Nel Treviso Logan 25 punti e Russell 19. In semifinale la Virtus Bologna giocherà al meglio delle sette partite contro l’ Happy Casa Brindisi. La prima gara si disputerà domenica 23 Maggio alle 20,45 a Brindisi.