Basket, Play Off: l'Armani Milano vince 81-79 in casa col Venezia

(via Olimpia Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima gara della semifinale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile l’Armani Milano vince 81-79 in casa con Venezia. Primo quarto, Punter 4-2 per i lombardi. Ancora Punter, tripla 9-5. Shields, 12-8. Rodriguez, 16-13. Milano prevale 20-13. Secondo quarto, Tonut tiene in gara i veneti ma 22-20 Armani. Punter, 30-24. Rodriguez, 36-34. Watt impatta per Venezia, 38-38.Biligha, 40-38 per i lombardi. Rodriguez, Milano si impone di nuovo 42-38.

Terzo quarto, Delaney 46-41 Armani. Shields, 49-43. Di nuovo Shields, 57-45. Datome, Milano trionfa 64-55. Quarto quarto, Le Day 67-64 Armani. Ancora Le Day, 69-66. Shields, 76-72.De Nicolao, 77-76 Venezia. Hines, 79-77 per i lombardi. Shields, l’Armani Milano vince questo quarto e 81-79 tutta la partita. Successo importante per la squadra di Ettore Messina. Migliori marcatori, nei lombardi Shields 25 punti e Punter 13. Nei veneti Tonut 18 punti e Watt 16. Nella seconda gara dei quarti di finale l’Armani Milano giocherà domani sera alle 20,45 in casa con Venezia.