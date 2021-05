Basket, San Severo vince in casa col Capo D'Orlando

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone blu della poule salvezza di A/2 di basket maschile il San Severo vince 91-83 in casa col Capo d’ Orlando. Primo quarto, Ogide 14-2 per i pugliesi. Taflaj tiene in gara i siciliani, ma 17-14 per la squadra di Luca Bechi. San Severo prevale 19-18. Secondo quarto, Contento 29-20 per i pugliesi. Tripla di Ikangi, 38-27. San Severo si impone di nuovo 43-36. Terzo quarto, Johnson impatta per i siciliani, 43-43. Mortellaro, 61-54 per i pugliesi. San Severo trionfa 62-58. Quarto quarto, Floyd permette ai siciliani di pareggiare 68-68. Clarke, 74-70 per i pugliesi. Ogide, 76-74. Ikangi, 81-75. Mortellaro, 85-78. Il San Severo vince questo quarto e 91-83 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Hanno 6 punti in classifica. Migliori marcatori, nel San Severo Clarke 16 punti e Mortellaro 13. Nel Capo d’ Orlando Floyd 34 punti e Johnson 24. Nel prossimo turno il San Severo giocherà domenica 16 Maggio alle 18 in casa contro l’Orzinuovi.