Premier League, il Manchester City conquista lo scudetto

FRANCESCO LOIACONO - In Premier League il Manchester City ha vinto lo scudetto. La certezza matematica del titolo per la squadra di Pep Guardiola è avvenuta dopo la sconfitta di ieri sera del Manchester United 2-1 in casa col Leicester nel recupero della trentaseiesima giornata. Il Manchester City è primo con 80 punti,+10 sul Manchester United secondo a 70 punti, una distanza che la squadra di Gunnar Solskjaer non potrà più riuscire a recuperare a tre giornate dalla fine. Per il Manchester City è il terzo titolo negli ultimi quattro anni. Per i citizens è il settimo scudetto vinto nella sua storia.

Ha il miglior attacco della Premier League con 71 gol realizzati. Con la vittoria 2-1 in trasferta col Manchester United il Leicester è terzo a 66 punti e si è avvicinato alla qualificazione alla Champions League. Nell’altro recupero il Southampton ha vinto 3-1 in casa col Crystal Palace ed ha fatto un passo in avanti importante verso la salvezza.