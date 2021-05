Nella trentaquattresima e ultima giornata della Bundesliga il Lipsia perde 2-1 in trasferta con l’ Union Berlino conclude il torneo al secondo posto con 65 punti e va in Champions League insieme al Borussia Dortmund che vince 3-1 in casa col Bayer Leverkusen e al Wolfsburg, sconfitto 3-2 in casa dal Mainz Magonza. L’ Eintracht Francoforte supera 3-1 in casa il Friburgo e si qualifica per l’Europa League insieme al Bayer Leverkusen. L’ Union Berlino accede alla Conference League.

Lo Schalke perde 1-0 a Colonia e retrocede in Serie B insieme al Werder Brema sconfitto 4-2 in casa dal Borussia Monchengladbach. Il Bayern Monaco festeggia lo scudetto con la vittoria 5-2 in casa con l’Augsburg. Il Colonia giocherà lo spareggio salvezza contro il Kiel, terzo in classifica della Serie B. L’ Hoffenheim supera 2-1 in casa l’ Hertha Berlino. L’Arminia Bielefeld vince 2-0 a Stoccarda e si salva.