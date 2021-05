'Calmati sta a da' troppo fastidio': minacce all'assessore all'Urbanistica

- L'Assessore all'urbanistica del comune di Brindisi, Marina Carrozzo, ha subito un'azione intimidatoria, ricevendo un plico con all'interno proiettili e un messaggio minatorio: 'Calmati sta a dà troppo fastidio'. A denunciare l'accaduto è il sindaco Rossi che nella nota esprime la propria vicinanza all'Architetto Carrozzo e garantisce che la sua maggioranza non si farà intimorire da certi atti: "Nessuno si farà intimidire, Brindisi non ha bisogno di eroi, ma delle tante persone perbene come l'architetto Carrozzo che, con passione e rispetto delle regole e della legalità, lavorano ogni giorno per la città".