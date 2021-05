Combinavano falsi matrimoni per extracomunitari: 4 arrestati

A far partire le indagini è stato un marocchino che nel 2017 presentò la denuncia all'Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto raccontando che, grazie al suo connazionale, era entrato in contatto con tale associazione, che gli aveva proposto di fargli figurare un falso impiego in un B&B, con la disponibilità di organizzare un falso matrimonio dietro il pagamento di 7mila euro.

La Polizia ha sgominato un'organizzazione che combinava falsi matrimoni per regolarizzare gli extracomunitari con sfruttamento della prostituzione di giovani italiane e straniere. Le manette sono scattate per quattro persone: un uomo di 36 anni, la moglie di 31enne bielorussia, la propria madre ed un 52enne, con 9 indagati come un 52enne marocchino che adescava i clienti, ed una consulente del lavoro di 62 anni.