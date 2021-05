BRINDISI - Vasta operazione contro la criminalità organizzata in Puglia. Sono scattati gli arresti per 29 persone (19 portate in carcere e 10 ai domiciliari), raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Brindisi su richiesta della procura della Repubblica, eseguita dai carabinieri tra Brindisi, Bari, Trani, Taranto, Lodi e Cesena.Le accuse vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e a commettere furti di auto, fino alla ricettazione, al riciclaggio ed alle estorsioni, oltre che reati in materia di armi.Disposto un decreto di sequestro preventivo di un'impresa specializzata nella rottamazione e radiazione di veicoli e nel soccorso stradale, con sede a Brindisi.