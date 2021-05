"Il Covid non si elimina": parola di Fauci

Oltre alla sua voglia di visitare l'Italia appena sarà possibile, l'immunologo che collabora con la Casa Bianca ha dichiarato che si stanno studiando nuove 'armi' per la lotta contro il Covid: "Stiamo lavorando insieme a Pfizer ad un vaccino anti-Covid da assumere in pillole".





L'immunologo invita la prudenza sulle immediate riaperture generalizzate, che possono provocare una nuova ondata di contagi: "C’è sempre questa possibilità se facciamo le cose che non dobbiamo fare. Ma se stiamo attenti e continuiamo a vaccinare e non togliamo le limitazioni fino a quando la stragrande maggioranza della popolazione sarà vaccinata, ne usciremo. Ma bisogna procedere a piccoli passi, non è qualcosa che si può spegnere come l’interruttore della luce".

L'immunologo americano Anthony Fauci, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, parlando della pandemia dato dal Covid ha dichiarato che: "Non credo si possa eliminare il Covid. Possiamo controllarlo. Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno e mezzo. Ma possiamo interrompere questa pandemia, possiamo ridurre le infezioni in modo che non sia più una minaccia pubblica".