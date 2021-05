Milan, match point fallito: la Champions si decide all’ultima

(via Ac Milan Fb)

- Il Milan deve aspettare ancora per sperare di tornare in Europa dalla porta principale. A San Siro, contro il Cagliari già salvo grazie al pareggio del Benevento, la squadra di Pioli fallisce il primo match point per la Champions League rinviando il discorso all'ultima giornata. Contro i sardi, i rossoneri provano a portare a casa la vittoria, ma è il Cagliari che è andato più vicino al trionfo.Il primo tempo si gioca a ritmi alti con il Milan che prova in tutti i modi a sbloccare il match. Il Cagliari, tuttavia, pur con la salvezza già in tasca, gioca una partita di livello creando qualche problema agli avversari. Il Milan, così, prova ad andare in vantaggio con un destro sporco di Rebic. Ci riprova con Calabria con un tiro dalla distanza, ma dalla mezz'ora in poi sono i sardi a creare maggiori pericoli e a mettere in difficoltà la difesa rossonera.Nella ripresa, il Milan mostra più determinazione, ma è il Cagliari ad andare vicino al gol con colpo di testa in schiacciata di Pavoletti su cui deve intervenire con decisione Donnarumma. Il Cagliari crea ancora pericoli e il Milan prova a rialzare la testa con Castillejo sui cui piedi capitano anche le ultime occasioni per portare a casa la vittoria. La partita, al triplice fischio, finisce sullo 0-0.