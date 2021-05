Nel secondo tempo al 2’ il Cittadella ritorna in vantaggio con Rosafio, tiro dal limite dell’area. Al 12’ Majer del Lecce con un tiro di destro colpisce il palo. Al 91’ il Cittadella realizza il terzo gol con Proia, tiro rasoterra. Sconfitta immeritata per il Lecce. E’ secondo in classifica con 61 punti.

Nella trentacinquesima giornata di Serie B il Lecce perde 3-1 al “Via del Mare” col Cittadella. Nel primo tempo al 18’ i veneti passano in vantaggio con D’ Urso, tiro da fuori area. Al 27’ pareggia Coda, tiro di destro su cross dello scozzese Henderson. Al 30’ lo spagnolo Rodriguez dei salentini con un tiro di sinistro non inquadra la porta.